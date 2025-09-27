Atelier participatif dans le cadre du Plan Paysage des étangs de Puisaye Bléneau

Atelier participatif dans le cadre du Plan Paysage des étangs de Puisaye Bléneau samedi 27 septembre 2025.

Atelier participatif dans le cadre du Plan Paysage des étangs de Puisaye

Salle Marcel Serret Bléneau Yonne

2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Dans le cadre du Plan Paysage des étangs de Puisaye, un atelier participatif sera organisé. Cet atelier réunira élus, acteurs locaux et habitants afin de poursuivre ensemble la réflexion et la co-construction de notre projet. Il permettra de réfléchir à la stratégie paysagère, qui orientera, par la suite, les actions du futur plan d’action. .

Salle Marcel Serret Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ppetangdepuisaye@gmail.com

