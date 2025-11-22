Atelier participatif DIY couture Médiathèque Arinthod
Atelier participatif DIY couture avec Colette le samedi 22 novembre de 9h30-12h30 à la médiathèque d’Arinthod.
Apporter sa machine et son matériel de couture, des chutes de tissus, rubans, etc…
Pour ados et adultes débutant(e)s. Sur inscription (Places limitées). .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 80 38
