Atelier participatif DIY couture Médiathèque Arinthod

Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:30:00

2025-11-22

Atelier participatif DIY couture avec Colette le samedi 22 novembre de 9h30-12h30 à la médiathèque d’Arinthod.

Apporter sa machine et son matériel de couture, des chutes de tissus, rubans, etc…

Pour ados et adultes débutant(e)s. Sur inscription (Places limitées).   .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 80 38 

