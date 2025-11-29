Atelier participatif Fabrication de déco de Noel Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Atelier participatif Fabrication de déco de Noel

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La Brasserie du Loup blanc vous propose une après midi de fabrication de décoration de Noël.

Venez vous amusez en créant des décos à partir d’objet de récupération et de plante naturel.

English :

The Brasserie du Loup Blanc invites you to an afternoon of Christmas decoration-making.

Come and have fun creating decorations from recycled objects and natural plants.

German :

Die Brasserie du Loup blanc bietet Ihnen einen Nachmittag lang die Möglichkeit, Weihnachtsdekorationen herzustellen.

Erstellen Sie mit viel Spaß Dekorationen aus Altmaterial und natürlichen Pflanzen.

Italiano :

La Brasserie du Loup Blanc propone un pomeriggio di decorazioni natalizie.

Venite a divertirvi a creare decorazioni con oggetti riciclati e piante naturali.

Espanol :

La Brasserie du Loup Blanc propone una tarde de decoración navideña.

Ven a divertirte creando adornos con objetos reciclados y plantas naturales.

