Atelier participatif Fabrication de déco de Noel Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
La Brasserie du Loup blanc vous propose une après midi de fabrication de décoration de Noël.
Venez vous amusez en créant des décos à partir d’objet de récupération et de plante naturel.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
The Brasserie du Loup Blanc invites you to an afternoon of Christmas decoration-making.
Come and have fun creating decorations from recycled objects and natural plants.
German :
Die Brasserie du Loup blanc bietet Ihnen einen Nachmittag lang die Möglichkeit, Weihnachtsdekorationen herzustellen.
Erstellen Sie mit viel Spaß Dekorationen aus Altmaterial und natürlichen Pflanzen.
Italiano :
La Brasserie du Loup Blanc propone un pomeriggio di decorazioni natalizie.
Venite a divertirvi a creare decorazioni con oggetti riciclati e piante naturali.
Espanol :
La Brasserie du Loup Blanc propone una tarde de decoración navideña.
Ven a divertirte creando adornos con objetos reciclados y plantas naturales.
