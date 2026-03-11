Atelier participatif Fabrication de mosaïque Musée du Fâ Barzan

Atelier participatif Fabrication de mosaïque

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez vous initier, en famille, à la mosaïque romaine. Chaque groupe repartira avec sa mosaïque.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

Come and learn Roman mosaics as a family. Each group will go home with its own mosaic.

L’événement Atelier participatif Fabrication de mosaïque Barzan a été mis à jour le 2026-03-11 par Royan Atlantique