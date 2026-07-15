Atelier participatif Fresque de la biodiversité Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 22 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Atelier participatif Fresque de la biodiversité
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Recréer les grandes interactions du vivant et apprendre à prendre soin de notre socle commun.
.
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Participatory Workshop Biodiversity Mural
Rediscover the major interactions within the living world and learn to take care of our shared foundation.
L’événement Atelier participatif Fresque de la biodiversité Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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