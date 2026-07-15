Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Atelier participatif Fresque de la biodiversité

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Recréer les grandes interactions du vivant et apprendre à prendre soin de notre socle commun.

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Participatory Workshop Biodiversity Mural

Rediscover the major interactions within the living world and learn to take care of our shared foundation.

L’événement Atelier participatif Fresque de la biodiversité Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc