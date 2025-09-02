Atelier participatif : Groupe d’histoire de Touldorhent – Retraçons ensemble l’histoire du lieu & de ses habitants au fil des siècles Écohameau de Touldorhent Guern

siècles Dimanche 21 septembre, 17h00 Écohameau de Touldorhent Morbihan

Participation contre don (montant libre et conscient) pour l’association // Nombre de places limité // Apportez crayon, papier; et si vous en avez des outils de travail de recherches (livre d’histoire, documents recherchés, ordi etc)

L’association L’Écohameau de Touldorhent à Guern organise plus oumoins régulièrement des moments, pour toutes personnes ou associations intéressées, à retracer ensemble l’histoire du lieu-dit Touldorhent et de ses habitants au fil des siècles, pendant ce rendez-vous, dans un cadre convivial.

Vous êtes chasseur de mystères, généalogiste méticuleux, amoureux des vieilles pierres ou passionné de Guern et de son histoire locale ?

Vous avez des connaissances spécifiques à ces sujets ou / et du temps à y consacrer au-delà de ce rendez-vous ?

Cet atelier participatif s’adresse à vous !

(Si vous ne savez pas encore, si le groupe d’histoire de Touldorhent est fait pour vous, vous pouvez venir vous informer et tester durant ce rdv) Bienvenue également aux associations, qui se sentent concernées par les thématiques proposées.

Écohameau de Touldorhent 2 Touldorhent, 56310 Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne Sur un terrain vallonné et préservé se trouve un charmant petit hameau typiquement breton au bout d'une

impasse. Composé de 14 maisons anciennes du 17ème siècle, le hameau a été classé « remarquable » par le label des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. L’association L’Écohameau de Touldorhent, crée fin 2023, a comme but de réhabiliter cet ancien hameau, pour y créer un habitat participatif engagé et solidaire, mais aussi de préserver le patrimoine culturel comme naturel (chemins creux) du lieu en recherchant l’histoire des bâtiments (par exemple une maison de prêtre bien décorée) et de ses habitants avec leurs métiers au fil des siècles. parking à disposition

L’Écohameau de Touldorhent