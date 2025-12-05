Atelier participatif Initiation au plessage Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier participatif Initiation au plessage

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 09:30:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Cet atelier participatif (à la journée), animé par Franck Viel, vous permettra de découvrir le principe du plessage et du plessis ou l’art d’entrelacer des végétaux vivants et morts (saule, branches issues de taille de haies…).

Grâce à diverses réalisations créées in-situ (clôtures végétales, haies sèches, aussi appelées haies benjes, haies vivantes…), vous apprendrez des techniques que vous pourrez ensuite reproduire dans votre propre jardin.

Lors de cet atelier, Franck Viel apportera également des conseils pratiques pour l’entretien de ces réalisations.

Réservation jusqu’au 4 déc 12h au 02 33 25 70 10.

Prévoir tenue adaptée pour travail en extérieur, bonne chaussure et pique-nique. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

L’événement Atelier participatif Initiation au plessage Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-10-27 par PNRP