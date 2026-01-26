Atelier participatif La taille des rosiers Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier participatif La taille des rosiers

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-11

La taille des rosiers est essentielle pour favoriser l’harmonie végétale de la plante et une floraison abondante. La taille s’effectue à la sortie de l’hiver, avant le redémarrage de la végétation. Guidé par le jardinier rosiériste, vous apprendrez comment couper les branches mortes, mal orientées ou trop anciennes. Chaque type de rosier (buisson, grimpant, etc.) demande une taille adaptée. Muni de vos gants et d’un sécateur, venez participer à la taille printanière de la roseraie des Jardins suspendus.

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

