Atelier participatif Théâtre G. Defour Lapte

Atelier participatif Théâtre G. Defour Lapte jeudi 16 octobre 2025.

Atelier participatif

Théâtre G. Defour Salle multi-activités Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16 11:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Peinture d’automne avec les bébés et leurs assistantes maternelles

.

Théâtre G. Defour Salle multi-activités Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Autumn painting with babies and their caregivers

German :

Herbstmalen mit Babys und ihren Betreuerinnen

Italiano :

Pittura autunnale con i bambini e le loro assistenti di asilo nido

Espanol :

Pintar en otoño con bebés y sus asistentes de guardería

L’événement Atelier participatif Lapte a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire