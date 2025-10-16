Atelier participatif Théâtre G. Defour Lapte
Atelier participatif Théâtre G. Defour Lapte jeudi 16 octobre 2025.
Atelier participatif
Théâtre G. Defour Salle multi-activités Lapte Haute-Loire
Début : 2025-10-16 09:30:00
fin : 2025-10-16 11:00:00
2025-10-16
Peinture d’automne avec les bébés et leurs assistantes maternelles
Théâtre G. Defour Salle multi-activités Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
Autumn painting with babies and their caregivers
German :
Herbstmalen mit Babys und ihren Betreuerinnen
Italiano :
Pittura autunnale con i bambini e le loro assistenti di asilo nido
Espanol :
Pintar en otoño con bebés y sus asistentes de guardería
