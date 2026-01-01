Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien
Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien mercredi 28 janvier 2026.
Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun
Parvis de l’église Saint-Goulven Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Participez à la première résidence pilote intitulée Valoriser les atouts paysagers d’un centre-bourg accueillant . Un atelier Le centre-bourg et ses atouts y est organisé sous la forme d’un arpentage.
Parents/enfants chaleureusement conviés.
Un déjeuner partagé est organisé, pensez à apporter votre repas. .
Parvis de l’église Saint-Goulven Goulien 29770 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun
L’événement Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz