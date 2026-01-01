Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien

Atelier participatif Le centre-bourg et ses atouts Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun

Parvis de l’église Saint-Goulven Goulien Finistère

Début : 2026-01-28 09:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

2026-01-28

Participez à la première résidence pilote intitulée Valoriser les atouts paysagers d’un centre-bourg accueillant . Un atelier Le centre-bourg et ses atouts y est organisé sous la forme d’un arpentage.

Parents/enfants chaleureusement conviés.

Un déjeuner partagé est organisé, pensez à apporter votre repas. .

Parvis de l’église Saint-Goulven Goulien 29770 Finistère Bretagne

