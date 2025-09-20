Atelier participatif : « Le patio des toros » Musée des cultures taurines Nîmes

Atelier participatif : « Le patio des toros » 20 et 21 septembre Musée des cultures taurines Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier participatif : créez une fresque murale

Participez à la décoration d’une fresque murale dans le patio du Musée des Cultures Taurines.

Un moment créatif et convivial, ouvert à tous !

Musée des cultures taurines 6 rue Alexandre Ducros, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 04 66 76 73 70 http://www.nimes.fr/index.php?id=2453 Inauguré en 2002 à proximité des arènes, le musée des cultures taurines est le premier musée taurin de France. Il constitue une véritable vitrine de la mémoire des traditions locales, notamment la tauromachie et la course camarguaise. Le musée abrite une collection variée d’objets provenant du monde entier (Europe, Asie, Amérique), offrant ainsi une représentation complète du taureau dans toutes ses dimensions. Avec près de 30 000 pièces, il possède un fonds exceptionnel et unique en France, d’une valeur à la fois scientifique, historique, artistique et ethnographique. Ce fonds est le fruit de la fusion de quatre collections : les collections tauromachiques du musée du Vieux Nîmes, celles d’Henriette et Claude Viallat, celles de l’association des Amis du Musée des Cultures Taurines, et enfin celles provenant du fonds Pierre Dupuy.

