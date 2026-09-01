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Atelier participatif : Le trône et le marteau La Mégisserie Saint-Junien

samedi 19 septembre 2026 · La Mégisserie · Saint-Junien

Atelier participatif : Le trône et le marteau La Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Mégisserie
Adresse
14 Avenue Léontine Vignerie
Ville
87200 Saint-Junien
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Junien

Atelier participatif : Le trône et le marteau

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Et si vous mettiez la main à la pâte… au sens propre comme au figuré ? Cette saison, venez imaginer, construire et créer ensemble autour de la thématique « Histoire et pouvoir » ! Guidés par Jérémie Garry, le MacGyver de La Mégisserie, petits et grands sont invités à participer à de joyeuses réalisations collectives qui prendront place dans le théâtre tout au long de la saison. Que vous disposiez de 50 secondes, de 30 minutes ou de 2 heures, chacun peut apporter sa touche et contribuer à une création commune, unique et rassembleuse. Une expérience ludique et conviviale, accessible à tous et sans réservation. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.   .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98 

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English : Atelier participatif : Le trône et le marteau

L’événement Atelier participatif : Le trône et le marteau Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin

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