Atelier participatif Lego® avec Thomas Remy Château de Lunéville Lunéville

Atelier participatif Lego® avec Thomas Remy 20 et 21 septembre Château de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Sur réservation le jour J au point d’accueil (cour d’honneur). Limité à 12 personnes par créneau. Durée de l’atelier : 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grâce aux conseils de Thomas Remy, éminent professeur de Lego®, découvrez la réalisation inédite d’une partie du château de Lunéville avec les célèbres briques danoises.

Château de Lunéville Place de la 2eme Division de Cavalerie, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383760475 https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr La seigneurie de Lunéville est la possession des ducs de Lorraine dès le XIIIe siècle. En 1702, le duc Léopold s’installe à Lunéville avec sa cour et reconstruit le château, de 1703 à 1723, sur les plans de Bourdiet, Dorbay et Boffrand. Des modifications intérieures ont lieu vers le milieu du XVIIIe siècle avec l’arrivée du roi Stanislas, qui y vit de 1737 jusqu’à sa mort en 1766.

Au XIXe siècle, des incendies en 1814 et 1849 entraînent d’importantes restaurations. Quelques travaux sont réalisés au XXe siècle, essentiellement sur les toitures et les balustrades. Actuellement, le château est réparti entre l’armée, les services administratifs et le musée municipal. Le château et le jardin Stanislas s’appellent dorénavant le château des Lumières et le parc des Bosquets.

© Studio 3DxC x Minecraft®