Atelier participatif Les écrans comment accompagner nos enfants ? Médiathèque Clohars-Carnoët

Atelier participatif Les écrans comment accompagner nos enfants ? Médiathèque Clohars-Carnoët mercredi 8 octobre 2025.

Atelier participatif Les écrans comment accompagner nos enfants ?

Médiathèque 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

La question des écrans concerne tout le monde.

Leur utilisation variée, entre loisirs personnels, influence et communication interpersonnelle, source d’informations ou outil de travail, impose de s’interroger sur la place que nous leur accordons dans nos quotidiens.

L’association Synapses propose un atelier participatif de 2 heures, favorisant l’expression d’expériences et de points de vue entre parents et enfants.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier participatif Les écrans comment accompagner nos enfants ? Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-10-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS