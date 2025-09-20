Atelier participatif : Les mille et une couleurs du Caddy Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage

Ouvert à tous. Sans limite d’âge. Sans réservation. En continu.

Gratuit. Informations au 03.21.05.62.62 ou à musee@ville-letouquet.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier participatif : Les mille et une couleurs du Caddy

Sur une silhouette du Caddy les visiteurs viennent apposer des points de mille et une couleurs, en accès libre durant les heures d’ouverture.

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion 276 avenue du golf le touquet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-letouquet.fr »}]

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion