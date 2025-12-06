Atelier participatif plan paysage des étangs de Puisaye Ouzouer-sur-Trézée

Atelier participatif plan paysage des étangs de Puisaye

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Participez à la construction du plan paysage des Étangs de Puisaye ! Rendez-vous le samedi 6 décembre à 14h à la petite salle des fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée pour échanger et imaginer ensemble les actions qui façonneront nos paysages.

Partageons ensemble l’avenir des Étangs de Puisaye. Après le premier atelier de septembre, un nouveau temps d’échange est proposé pour poursuivre la co-construction du plan paysage. Habitants, usagers, amoureux du territoire vos idées sont essentielles pour imaginer des actions concrètes en faveur de nos paysages, de leurs usages et de leur préservation. Rendez-vous samedi 6 décembre 2025 à 14h, à la petite salle des fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée, pour contribuer à cette démarche collective portée par les communautés de communes. Chaque regard compte et enrichit la compréhension de ce milieu unique. Participer à l’atelier, c’est aider à façonner le territoire de demain. .

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 51 contact@ottlc.fr

English :

Help build the landscape plan for the Étangs de Puisaye! Meet us on Saturday December 6 at 2pm at the Ouzouer-sur-Trézée village hall to discuss and imagine together the actions that will shape our landscapes.

