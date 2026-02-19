Atelier participatif plantation d’une haie fruitière RDV à la Mairie de Val au Perche Val-au-Perche

Atelier participatif plantation d’une haie fruitière

RDV à la Mairie de Val au Perche LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Un sol argileux ou très abimé est souvent une expérience décourageante pour les jardinier(ères).

La culture sur lasagne est souvent la solution idéales et à la portée de tous ! Quel que soit l’état initial du sol.

Vous serez invités à la mise en place d’une lasagne de culture sur la parvis de la Mairie de Val au Perche.

Tenue adaptée et si possible gants de jardinage. .

RDV à la Mairie de Val au Perche LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 84 30 25 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier participatif plantation d’une haie fruitière

L’événement Atelier participatif plantation d’une haie fruitière Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-19 par CdC des Collines du Perche Normand