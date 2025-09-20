Atelier participatif « street art » autour de Claude Monet Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil

Atelier participatif « street art » autour de Claude Monet Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Atelier participatif « street art » autour de Claude Monet 20 et 21 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

La Maison Impressionniste propose lors des Journées européennes du patrimoine un atelier sous la forme d’une fresque collaborative mêlant univers street art et œuvres de Claude Monet.

Cette activité participative se déroulera dans le jardin.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Atelier artistique

Ville d’Argenteuil