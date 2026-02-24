Atelier participatif sur les rapaces Cyril Navarro Salle des conférences Mairie Saint-Lary-Soulan

Atelier participatif sur les rapaces Cyril Navarro

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

2026-03-05 17:00:00

2026-03-05

Plongez dans le monde fascinant des rapaces nocturnes lors d’une animation interactive accessible à toute la famille.

Au cours de cette rencontre vivante et participative, Cyril vous fera découvrir les neuf espèces de rapaces nocturnes présentes en France ainsi que leurs incroyables adaptations vision nocturne, ouïe ultra-précise, vol silencieux et techniques de chasse impressionnantes.

Inspirée de l’esprit de vulgarisation de C’est pas sorcier , cette animation mêle expériences réalisées en direct, mises en situation, objets pédagogiques et échanges avec le public. Petits et grands sont invités à participer quiz “mythes ou réalité”, démonstrations concrètes et interactions au micro rythment ce moment dynamique et convivial.

Entre rigueur scientifique, humour et enthousiasme, cette animation propose une véritable immersion dans la vie secrète des chouettes et hiboux, pour apprendre en s’amusant et porter un regard nouveau sur la faune nocturne.

Tout public Enfants et adultes

Gratuit salles des conférences mairie .

Salle des conférences Mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Immerse yourself in the fascinating world of nocturnal birds of prey during an interactive event for the whole family.

During this lively, participatory event, Cyril will introduce you to the nine species of nocturnal birds of prey found in France, and their incredible adaptations: night vision, ultra-precise hearing, silent flight and impressive hunting techniques.

Inspired by the popularizing spirit of C’est pas sorcier , this animation combines live experiments, role-playing, educational objects and exchanges with the public. Young and old alike are invited to take part: myths or reality quiz, concrete demonstrations and interaction at the microphone punctuate this dynamic and convivial event.

A blend of scientific rigor, humor and enthusiasm, this event offers a real immersion into the secret life of owls, a fun way to learn about nocturnal fauna.

Open to all ? Children and adults

