Atelier participatif Voyons Large, on lève les voiles !

3 Esplanade Stéphane Hessel, Caen, Calvados

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-19 14:00:00

Fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Cet atelier participatif sera l’occasion de (re)découvrir la mer de la Manche, ses caractéristiques, sa biodiversité et ses défis et d’imaginer différents scénarios pour construire le territoire maritime de demain.

Terrain d’exploration et de loisirs pour certain·es, espace de vie, de travail ou de vacances pour d’autres, le littoral et la mer sont aujourd’hui au cœur de nombreux débats.

Entre le développement des activités maritimes (pêche, transport, énergies renouvelables, plaisance, extraction de granulats), le changement climatique, et l’érosion côtière, les pressions qui s’exercent sur l’environnement marin sont de plus en plus fortes.

Comment sera la mer de la Manche dans 5, 10, 30 ou même 100 ans ? Que souhaitons-nous préserver et développer dans cet écosystème? Quels usages, loisirs, activités et paysages souhaitons-nous privilégier pour la mer de demain ? Comment concilier les besoins et les visions des professionnel·les, des scientifiques, des habitant·es, sans oublier ceux de l’environnement et de la biodiversité ?

Il s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche participative. Lancé le 1er avril 2025, le cycle de rencontres-ateliers Voyons Large a réuni 100 personnes autour des activités humaines en mer. Au cours de trois soirées citoyen·nes, scientifiques, associations, usager·ères de la mer se sont retrouvés·es pour discuter, débattre et imaginer des scénarios pour co-habiter en mer de la Manche.

Maintenant, on passe à l’action et on concrétise les idées pour créer la mer de la Manche de demain !

“Voyons Large” porté par le groupement d’intérêt scientifique “Effets cumulés en mer” (ECUME) et le Centre de recherche “Risques et vulnérabilités” (CERREV), en collaboration avec Le Dôme. Il bénéficie du soutien de l’État dans le cadre du Fonds d’intervention maritime (FIM) opéré par la Direction générale des Affaires maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture (DGAMPA). Il est soutenu par la Fondation de France. .

3 Esplanade Stéphane Hessel, Caen 14000, Calvados, Normandie
+33 2 31 06 60 50
programmation@ledome.info

English:

This participatory workshop will be an opportunity to (re)discover the Channel Sea, its characteristics, biodiversity and challenges, and to imagine different scenarios for building the maritime territory of tomorrow.

German:

Dieser partizipative Workshop bietet die Gelegenheit, das Meer im Ärmelkanal, seine Eigenschaften, seine Biodiversität und seine Herausforderungen (wieder) zu entdecken und sich verschiedene Szenarien für den Aufbau des maritimen Territoriums von morgen vorzustellen.

Italiano:

Questo workshop partecipativo sarà un’occasione per (ri)scoprire il Mare della Manica, le sue caratteristiche, la sua biodiversità e le sue sfide, e per immaginare diversi scenari per la costruzione del territorio marittimo di domani.

Español:

Este taller participativo será una oportunidad para (re)descubrir el Mar del Canal, sus características, su biodiversidad y sus retos, e imaginar diferentes escenarios para construir el territorio marítimo del mañana.

