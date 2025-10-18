Atelier Participation Coussins cœur Ingwiller

Vous avez un peu de temps, que vous sachiez coudre ou non, vous pouvez vous joindre à nous pour confectionner ensemble des coussins cœur pour aider à soulager des douleurs postopératoires.

Vous avez envie de soutenir le combat, agir pour soutenir les femmes qui se battent contre cette maladie.

Vous avez un peu de temps, que vous sachiez coudre ou non, vous pouvez vous joindre à nous pour confectionner ensemble des coussins cœur pour aider à soulager des douleurs postopératoires.

L’atelier vous ouvre ses portes pour un moment convivial, pour travailler ensemble pour la bonne cause. Venez quand vous voulez, avec ou sans machine à coudre, pour multiplier les petites mains.

Vous avez un peu de tissu (100% coton uniquement), du rembourrage (ouate de polyester)… tout matériel sera le bienvenu. Plus de matériel permettra de confectionner plus de coussins pour la bonne cause.

14 Côte De Weinbourg Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 59 69 80 ideesenherbe@gmail.com

English :

If you have a little time, whether you know how to sew or not, you can join us in making heart pillows to help relieve post-operative pain.

German :

Wenn Sie etwas Zeit haben und nähen können oder nicht, können Sie sich uns anschließen und gemeinsam Herzkissen herstellen, die helfen sollen, postoperative Schmerzen zu lindern.

Italiano :

Se avete un po’ di tempo, che sappiate cucire o meno, potete unirvi a noi nella realizzazione di cuscini a cuore per alleviare il dolore post-operatorio.

Espanol :

Si tienes un poco de tiempo, tanto si sabes coser como si no, puedes unirte a nosotros para hacer cojines de corazón que te ayuden a aliviar el dolor postoperatorio.

