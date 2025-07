Atelier « Parure aux coquillages » ANNULÉ Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Atelier « Parure aux coquillages » ANNULÉ Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mardi 8 juillet 2025.

Atelier « Parure aux coquillages » ANNULÉ

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 14h30.

Annulé ou fermé. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Rendez-vous Musée d’Histoire de Marseille pour un atelier « Parure aux coquillages ».Familles

ATTENTION ATELIER ANNULÉ



À travers cet atelier, petits et grands sont invités à découvrir les secrets des bijoux préhistoriques et à fabriquer leur propre collier comme le faisaient les hommes et les femmes de la Préhistoire.



• Atelier en famille à partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)

• Durée 1h30

• Sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet us at the Musée d’Histoire de Marseille for a « Seashell adornment » workshop.

German :

Treffpunkt Musée d’Histoire de Marseille für einen Workshop « Muschelschmuck ».

Italiano :

Venite al Musée d’Histoire de Marseille per un laboratorio di « ornamento delle conchiglie ».

Espanol :

Acérquese al Museo de Historia de Marsella para participar en un taller de « adorno de conchas ».

L’événement Atelier « Parure aux coquillages » ANNULÉ Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-02 par Ville de Marseille