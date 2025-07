ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !

Sculptez des perles et fabriquez une parure à l’aide d’éléments naturels (pierres de stéatite, coquillages, plumes…) , et repartez avec votre création !

Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

Places limitées. Réservation Conseillée ! 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 contact@musee-aurignacien.com

English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

German :

Reise durch die Zeit und tauche in die prähistorischen Bräuche ein, indem du dir deinen eigenen Schmuck herstellst!

Italiano :

Tornate indietro nel tempo e immergetevi nelle usanze preistoriche realizzando i vostri ornamenti!

Espanol :

Retrocede en el tiempo y sumérgete en las costumbres prehistóricas fabricando tus propios adornos

