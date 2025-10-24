ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
ATELIER PARURES
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 EUR
5
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2025-10-24 11:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31
Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !
Sculptez une perle dans la roche tendre qu’utilisaient nos ancêtres, à l’aide d’outils en silex.
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Places limités Réservation conseillée ! 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!
German :
Reise durch die Zeit und tauche in die prähistorischen Bräuche ein, indem du dir deinen eigenen Schmuck herstellst!
Italiano :
Tornate indietro nel tempo e immergetevi nelle usanze preistoriche realizzando i vostri ornamenti!
Espanol :
Retrocede en el tiempo y sumérgete en las costumbres prehistóricas fabricando tus propios adornos
