ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !

Sculptez une perle dans la roche tendre qu’utilisaient nos ancêtres, à l’aide d’outils en silex.

Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

Atelier d'1h accessible à partir de 3 ans.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

German :

Reise durch die Zeit und tauche in die prähistorischen Bräuche ein, indem du dir deinen eigenen Schmuck herstellst!

Italiano :

Tornate indietro nel tempo e immergetevi nelle usanze preistoriche realizzando i vostri ornamenti!

Espanol :

Retrocede en el tiempo y sumérgete en las costumbres prehistóricas fabricando tus propios adornos

