MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21 2025-12-28
Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !
Sculpture de perles et fabrication de parure à l’aide d’éléments naturels (pierres, coquillages, plumes…)
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!
