ATELIER PARURES

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !

Sculpture de perles et fabrication de parure à l’aide d’éléments naturels (pierres, coquillages, plumes…)

Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!

