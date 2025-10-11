Atelier Pas que dans la tête Villeneuve-d’Ascq
Atelier Pas que dans la tête Villeneuve-d’Ascq samedi 11 octobre 2025.
Atelier Pas que dans la tête
1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 15:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Les enfants seront ensuite invités à célébrer la fin de l’atelier autour d’une création festive.
1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
The children will then be invited to celebrate the end of the workshop with a festive creation.
German :
Anschließend werden die Kinder eingeladen, den Abschluss des Workshops mit einer festlichen Kreation zu feiern.
Italiano :
I bambini saranno poi invitati a festeggiare la fine del laboratorio con una creazione festosa.
Espanol :
A continuación, se invitará a los niños a celebrar el final del taller con una creación festiva.
L’événement Atelier Pas que dans la tête Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-06-18 par Hauts-de-France Tourisme