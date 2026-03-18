Atelier pascal à l’Aquarium Refuge Aquarium Refuge de Limoges Limoges

Atelier pascal à l’Aquarium Refuge

Aquarium Refuge de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01

L’Aquarium Refuge de Limoges organise un atelier Crée ta tortue pendant les vacances de Pâques. Les jeunes participants laisseront parler leur imagination pour fabriquer une adorable petite tortue, colorée et pleine de personnalité, qu’ils pourront emporter chez eux en souvenir de leur visite. Un moment créatif et ludique pour découvrir ces fascinants reptiles tout en s’amusant !

Inscriptions OBLIGATOIRES et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Aquarium Refuge de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 42 11

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English : Atelier pascal à l’Aquarium Refuge

L’événement Atelier pascal à l’Aquarium Refuge Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole