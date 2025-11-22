Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes) Atelier n°8 Le Mans
Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes) Atelier n°8 Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes)
Atelier n°8 47 rue des Acacias Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
Date(s) :
2025-11-22
.
Atelier n°8 47 rue des Acacias Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 50 25 13 contact@cyclamaine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes) Le Mans a été mis à jour le 2025-11-01 par CDT72