Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes) Atelier n°8 Le Mans

Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes)

Atelier n°8 47 rue des Acacias Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Atelier de mécanique vélo géré PAR et POUR les femmes

Géré par et pour les femmes, ce temps dédié vous permettra de commencer à travailler sur votre vélo ou sur l’un des vélos de notre atelier.

L’objectif est de progresser de manière collective sur la mécanique vélo.

L’occasion d’échanger avec les participantes et bénévoles présentes sur diverses thématiques (entretien de base, gestion des crevaisons, etc.)

Atelier organisé de 10h à 12h30

Atelier chauffé !

Informations sur notre page https://www.cyclamaine.fr/atelier-passerelles/ .

Atelier n°8 47 rue des Acacias Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 50 25 13 contact@cyclamaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bicycle mechanics workshop run BY and FOR women

L’événement Atelier Passer’Elles Cyclamaine (mécanique vélo géré par et pour les femmes) Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72