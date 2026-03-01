Atelier pastel Sidonie et Compagnie Guingamp

Atelier pastel

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 14:00:00

fin : 2026-03-24 16:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Pause créative pour découvrir et se perfectionner avec les pastels secs et/ou gras selon vos envies. Atelier pour tous. .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 40 76 03

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English :

L’événement Atelier pastel Guingamp a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol