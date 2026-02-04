Atelier Pastel sec + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe

Atelier Pastel sec + Land art (créations à base de matériaux végétaux)

Samedi 18 avril MARAYE-EN-OTHE Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux). De 14h à 17h au Nid de créateurs.

Si vous aimez faire de nouvelles expériences en matière de création, cet atelier est pour vous !

Venez vous initier à une façon originale et créative de travailler le pastel sec en l’associant avec des fleurs de printemps, feuilles,…incorporées par collage dans votre tableau, sur un support papier type Canson. Il est possible de cueillir et d’apporter sa récolte végétale. Ce qui rendra votre création encore plus unique et personnelle.

Cet atelier d’une durée de 3h de 14h à 17h est destiné aux adolescents et adultes. Dans l’idéal, le nombre de participants serait de 5 à 10. Chacun repartira avec sa création à l’issue de l’atelier.

La participation financière est fixée à 30 € personne.

Contact http://www.niddecreateurs.fr emmanuelle.dupin1965@gmail.com

Rue du pressoir Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est emmanuelle.dupin1965@gmail.com

