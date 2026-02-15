Atelier Pastel Sec Nibelle

Atelier Pastel Sec

1 Route de Boiscommun Nibelle Loiret

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

2026-07-04

Atelier pastel sec

Rejoignez Virginie Ruiz pour un atelier créatif et convivial, ouvert à tous. Pas à pas, laissez vos couleurs prendre vie avec le pastel sec et réalisez votre œuvre à votre rythme.

Samedi 4 juillet de 15H à 17H

> 15€ Réservation vginiejo@orange.fr ou 06 62 12 40 80

> Matériel fourni .

1 Route de Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire

Dry pastel workshop

Join Virginie Ruiz for a friendly, creative workshop, open to all. Step by step, let your colors come to life with dry pastel and create your own work at your own pace.

