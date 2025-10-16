ATELIER PASTELS PEINTURES Saint-Mars-du-Désert
ATELIER PASTELS PEINTURES
17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-12-25 20:00:00
2025-10-16
Venez participer au nouvel atelier pastel peinture
Amateur.ice de pastel ou peinture ou curieux.se avec l’envie d’apprendre dans la bonne humeur
Le matériel vous sera fourni pour votre 1er atelier découverte.
TOUS LES JEUDIS DE 18H A 20H AU RDC
Gratuit
Ouvert à tous dès l’âge de 16 ans. .
17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 41 89 72 tierslieumarsien@gmail.com
English :
Come and take part in the new pastel painting workshop
German :
Nehmen Sie am neuen Workshop Pastellmalerei teil
Italiano :
Venite a partecipare al nuovo laboratorio di pittura a pastello
Espanol :
Participe en el nuevo taller de pintura al pastel
