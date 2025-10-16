ATELIER PASTELS PEINTURES Saint-Mars-du-Désert

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-12-25 20:00:00

2025-10-16

Venez participer au nouvel atelier pastel peinture

Amateur.ice de pastel ou peinture ou curieux.se avec l’envie d’apprendre dans la bonne humeur

Le matériel vous sera fourni pour votre 1er atelier découverte.

TOUS LES JEUDIS DE 18H A 20H AU RDC

Gratuit

Ouvert à tous dès l’âge de 16 ans. .

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 41 89 72 tierslieumarsien@gmail.com

English :

Come and take part in the new pastel painting workshop

German :

Nehmen Sie am neuen Workshop Pastellmalerei teil

Italiano :

Venite a partecipare al nuovo laboratorio di pittura a pastello

Espanol :

Participe en el nuevo taller de pintura al pastel

L’événement ATELIER PASTELS PEINTURES Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-10-10 par Pays Erdre Canal Forêt