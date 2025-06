Atelier patates La Rapiette à 3 têtes Coly-Saint-Amand 16 juillet 2025 15:00

Dordogne

Atelier patates La Rapiette à 3 têtes 41 rue de l’hôpital Coly-Saint-Amand Dordogne

Gratuit

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

Fabriquer de l’électricité avec des patates ? C’est pas du gratin !

Tout public.

Sur réservation .

La Rapiette à 3 têtes 41 rue de l’hôpital

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine atelierpartage@associationecocycle.org

English : Atelier patates

Making electricity from potatoes? It’s no picnic!

All ages.

By reservation only

German : Atelier patates

Strom aus Kartoffeln herstellen? Das ist doch kein Gratin!

Für alle Altersgruppen.

Auf Voranmeldung

Italiano :

Produrre elettricità dalle patate? Non è un’impresa da poco!

Per tutte le età.

Solo su prenotazione

Espanol : Atelier patates

¿Crear electricidad a partir de patatas? No es poca cosa

Para todas las edades.

Sólo con reserva

