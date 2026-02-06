Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou
Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou samedi 28 février 2026.
Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
2026-02-28
Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)
Pâte à sel sensorielle de 9 mois à 10 ans à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Tarif: 5€
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres
Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)
Sensory salt dough from 9 months to 10 years at salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Price: 5?
L’événement Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-02-04 par Val de Dronne