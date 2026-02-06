Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)

Pâte à sel sensorielle de 9 mois à 10 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif: 5€

+33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Atelier Pâte à sel sensorielle avec l’association l’atelier des Loutres

Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)

Sensory salt dough from 9 months to 10 years at salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Price: 5?

