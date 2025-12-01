Atelier Pâtes de fruits

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’Atelier de la Forêt des Macarons vous invite à son atelier Pâtes de fruits !

Si vous aimez déguster les pâtes de fruits et/ou que vous avez toujours eu envie de les réaliser vous-même, alors cet atelier devrait vous plaire.

Utiliser le fruit pour en faire de succulentes pâtes de fruits fondantes, c’est un des objectifs de cet atelier !

Au cours de cet atelier, vous redécouvrirez cette délicieuse confiserie au cours d’une pause dégustation et réaliserez:

– Des pâtes de fruits à la framboise

– Des pâtes de fruits au cassis

– Des pâtes de fruits au fruit de la passion

Vous apprendrez 2 techniques pour couler vos pâtes de fruits et réalisez différentes formes.

Bien évidemment, vous repartirez avec vos réalisations et votre livret de recettes afin de reproduire l’atelier à la maison!

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

English : Atelier Pâtes de fruits

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Pâtes de fruits Clères a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin