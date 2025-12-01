Atelier Pâtes de fruits Clères
L’Atelier de la Forêt des Macarons vous invite à son atelier Pâtes de fruits !
Si vous aimez déguster les pâtes de fruits et/ou que vous avez toujours eu envie de les réaliser vous-même, alors cet atelier devrait vous plaire.
Utiliser le fruit pour en faire de succulentes pâtes de fruits fondantes, c’est un des objectifs de cet atelier !
Au cours de cet atelier, vous redécouvrirez cette délicieuse confiserie au cours d’une pause dégustation et réaliserez:
– Des pâtes de fruits à la framboise
– Des pâtes de fruits au cassis
– Des pâtes de fruits au fruit de la passion
Vous apprendrez 2 techniques pour couler vos pâtes de fruits et réalisez différentes formes.
Bien évidemment, vous repartirez avec vos réalisations et votre livret de recettes afin de reproduire l’atelier à la maison!
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
