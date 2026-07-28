Atelier Pâtes de fruits Maison des artisans Clères
samedi 17 octobre 2026 · Maison des artisans · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier Pâtes de fruits
Maison des artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
L’Atelier de la Forêt des Macarons vous invite à son atelier Pâtes de fruits !
Si vous aimez déguster les pâtes de fruits et/ou que vous avez toujours eu envie de les réaliser vous-même, alors cet atelier devrait vous plaire. Utiliser le fruit pour en faire de succulentes pâtes de fruits fondantes, c’est un des objectifs de cet atelier !
Au cours de cet atelier, vous redécouvrirez cette délicieuse confiserie au cours d’une pause dégustation et réaliserez:
– Des pâtes de fruits à la framboise
– Des pâtes de fruits au cassis
– Des pâtes de fruits au fruit de la passion
Vous apprendrez 2 techniques pour couler vos pâtes de fruits et réalisez différentes formes. Bien évidemment, vous repartirez avec vos réalisations et votre livret de recettes afin de reproduire l’atelier à la maison!
Durée : 3h
Atelier pour 4 à 8 participants .
Maison des artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier Pâtes de fruits
L’événement Atelier Pâtes de fruits Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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