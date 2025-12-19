Atelier Patines au naturel Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé

Atelier Patines au naturel

Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Atelier Patines au naturel

Venez apprendre à réaliser vous-même vos patines naturelles à partir de pigments. Vous repartez avec votre propre peinture à la caséine, un échantillon de peinture à la farine et de cire maison (+ livret de recettes).

Inscription par SMS auprès de Nathalie Boisseau (Esprit Cabane)

Plus d’infos https://www.facebook.com/EspritCabane/events .

Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 65 84 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Patines au naturel

L’événement Atelier Patines au naturel Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Destination Pays Bigouden