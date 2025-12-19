Atelier Patines au naturel Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé
Atelier Patines au naturel Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
Venez apprendre à réaliser vous-même vos patines naturelles à partir de pigments. Vous repartez avec votre propre peinture à la caséine, un échantillon de peinture à la farine et de cire maison (+ livret de recettes).
Inscription par SMS auprès de Nathalie Boisseau (Esprit Cabane)
Plus d’infos https://www.facebook.com/EspritCabane/events .
Rue Victor Hugo Galerie Rouge Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 65 84 55
