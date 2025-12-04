Atelier pâtisserie Anis bredele (biscuit à l’anis alsaciens) Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Anis bredele (biscuit à l’anis alsaciens)

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-03 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Atelier complet avec pause et cuisson l’après-midi

Commencez l’année en gourmandise avec les célèbres Anis Bredele alsaciens, revisités façon macaron !

Ces biscuits légers et aériens, parfumés à l’anis, sont croquants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, exactement comme de petits macarons de Noël.

Au programme

– Matin préparation de la pâte et façonnage des biscuits façon macaron

– Pause conviviale (retour 16h)

– Après-midi cuisson et petites finitions

Vous repartez avec vos Anis Bredele prêts à déguster ou à offrir, avec ce look aérien et délicat typique des macarons. .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

