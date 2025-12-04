Atelier pâtisserie Anis bredele (biscuit à l’anis alsaciens) Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Anis bredele (biscuit à l’anis alsaciens) Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 3 janvier 2026.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-03 10:00:00
fin : 2026-01-03 12:00:00
2026-01-03
Atelier complet avec pause et cuisson l’après-midi
Commencez l’année en gourmandise avec les célèbres Anis Bredele alsaciens, revisités façon macaron !
Ces biscuits légers et aériens, parfumés à l’anis, sont croquants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, exactement comme de petits macarons de Noël.
Au programme
– Matin préparation de la pâte et façonnage des biscuits façon macaron
– Pause conviviale (retour 16h)
– Après-midi cuisson et petites finitions
Vous repartez avec vos Anis Bredele prêts à déguster ou à offrir, avec ce look aérien et délicat typique des macarons. .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
