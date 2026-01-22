Atelier pâtisserie Atelier Billes de Tiramisu & Biscuit Cuillère Maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Atelier Billes de Tiramisu & Biscuit Cuillère Maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-03-02 13:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Deux préparations, deux techniques… et 100 % gourmand

Lors de cet atelier, les participants réalisent de délicieuses billes de tiramisu, fondantes et gourmandes.

Pour des raisons d’organisation, le biscuit cuillère utilisé dans le tiramisu n’est pas fait maison.

Pendant le temps de prise des billes, nous préparons ensemble un biscuit cuillère maison, afin de découvrir la technique et repartir avec le savoir-faire.

Un atelier complet, rythmé et ludique, qui permet d’apprendre deux recettes incontournables de la pâtisserie.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

