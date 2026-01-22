Atelier pâtisserie Atelier Carrot Cake Recette exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Atelier Carrot Cake Recette exclusive

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Enfin ! Le carrot cake de la boutique se révèle… Apprenez ma recette tant attendue !

Cet atelier est l’occasion unique de découvrir la recette du carrot cake que vous adorez à la boutique.

Pas à pas, je vous montre comment obtenir un gâteau moelleux, parfumé et gourmand, avec le glaçage parfait.

Chaque participant repart avec son carrot cake maison, fidèle à celui servi en boutique, et avec toutes les astuces pour le refaire chez soi.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

