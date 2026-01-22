Atelier pâtisserie Atelier Carrot Cake Recette exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Atelier Carrot Cake Recette exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 28 février 2026.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 13:00:00
2026-02-28
Enfin ! Le carrot cake de la boutique se révèle… Apprenez ma recette tant attendue !
Cet atelier est l’occasion unique de découvrir la recette du carrot cake que vous adorez à la boutique.
Pas à pas, je vous montre comment obtenir un gâteau moelleux, parfumé et gourmand, avec le glaçage parfait.
Chaque participant repart avec son carrot cake maison, fidèle à celui servi en boutique, et avec toutes les astuces pour le refaire chez soi.
En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
