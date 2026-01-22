Atelier pâtisserie Atelier Cookie Géant Recette Exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Atelier Cookie Géant Recette Exclusive

Découvrez enfin ma recette de cookie géant, tant attendue à la boutique !

Lors de cet atelier, je vous révèle ma recette secrète de cookie géant, celle qui fait le bonheur de nos clients en boutique.

Chaque participant réalisera son cookie géant, moelleux à l’intérieur et croustillant à l’extérieur, en apprenant toutes les astuces pour un résultat parfait.

Un atelier convivial et gourmand, parfait pour repartir avec son cookie géant maison ou le partager en famille.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

