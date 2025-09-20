Atelier Pâtisserie automnale Gentleman Cooker Saint-Brieuc
Atelier Pâtisserie automnale
Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
_ Gâteau à l’huile d’olive, crème mascarpone, figues et raisin noir et blanc
_ Nougat noisette, amande et pistache .
Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07
