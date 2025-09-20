Atelier Pâtisserie automnale Gentleman Cooker Saint-Brieuc

Atelier Pâtisserie automnale

Gentleman Cooker 6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

_ Gâteau à l’huile d’olive, crème mascarpone, figues et raisin noir et blanc

_ Nougat noisette, amande et pistache .

L’événement Atelier Pâtisserie automnale Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme