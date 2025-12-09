Atelier pâtisserie Biscuits de Noël Place de l’église Créon-d’Armagnac

Atelier pâtisserie Biscuits de Noël

Place de l’église Café associatif Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Entrez dans la magie de Noël avec un atelier gourmand et festif animé par Martine et Sylvia auquel il ne faudra surtout pas oublier d’apporter un contenant pour emmener vos créations !

Inscription avant le 12 décembre.

Entrez dans la magie de Noël avec un atelier gourmand et festif animé par Martine et Sylvia auquel il ne faudra surtout pas oublier d’apporter un contenant pour emmener vos créations !

Inscription avant le 12 décembre. .

Place de l’église Café associatif Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 31 43 30

English : Atelier pâtisserie Biscuits de Noël

Enter into the magic of Christmas with a gourmet and festive workshop led by Martine and Sylvia. Don’t forget to bring a container for your creations!

Register before December 12.

L’événement Atelier pâtisserie Biscuits de Noël Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Landes d’Armagnac