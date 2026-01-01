Atelier pâtisserie biscuits sablés CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Atelier pâtisserie biscuits sablés

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Les p’tits ateliers gourmands !

Rejoignez-nous pour créer de succulentes pâtisseries et repartez avec vos créations ainsi qu’une recette détaillée pour les reproduire chez vous.

Places limitées.

Inscription obligatoire.

À partir de 7 ans. .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 66 69 98 les.ptits.ateliers.gourmands@gmail.com

