ATELIER PÂTISSERIE Bolquère vendredi 6 mars 2026.

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-06 17:30:00

2026-03-06

15h 17h30
Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000
Gratuit | Sans inscription
Apprenez à décorer de délicieux biscuits !
  .

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 

English :

PASTRY WORKSHOP
3pm 5:30pm
Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office
Free | No registration required
Learn how to decorate delicious cookies!

