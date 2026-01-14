Atelier pâtisserie Box madeleine décorative Saint-Valentin Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Box madeleine décorative Saint-Valentin

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 13:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !

Dans cet atelier spécial Saint-Valentin, chaque participant réalisera ses madeleines maison et les décorera avec amour glaçage coloré, petits cœurs, paillettes comestibles et détails kawaii.

Les enfants (ou adultes !) repartent avec leur box personnalisée de madeleines décoratives, parfaite pour offrir ou partager, et surtout avec la fierté d’avoir créé quelque chose de joli et gourmand.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

Atelier pâtisserie Box madeleine décorative Saint-Valentin

