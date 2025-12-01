Atelier pâtisserie Bûche de Noël Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Bûche de Noël

Dimanche 21 décembre 10h à 13h et mardi 23 décembre de 19h à 20 h 15

Cette année, je vous propose un cours exceptionnel pour réaliser une bûche de Noël maison, pensée autour de mes trouvailles gourmandes

Huile d’olive parfumée à l’orange 100% naturelle Fleur de sel vanillée

Au programme dimanche 21 décembre de 10h à 13h

– Biscuit financier parfumé à l’orange

– Crémeux à l’orange au cœur

– Mousse caramel beurre salé fleur de sel vanille

Au programme Mardi 23 décembre de 19h à 20h15

– Glaçage miroir caramel doux pour une finition brillante et élégante

– Décoration gourmande et chic des tranches d’oranges déshydratées pour sublimer votre bûche avec légèreté et couleur, et pourquoi pas quelques éclats de chocolat ou une touche de feuille d’or pour l’effet “wahou”.

+ Le combo orange & caramel est juste top ! J’avoue, je n’y croyais pas au début, mais c’est un mariage parfait entre fraîcheur et douceur.

Cours sur 2 jours, pour repartir avec une bûche prête à émerveiller vos proches et à faire briller vos tables de fêtes !

Réservez vite votre place et venez découvrir mes créations pleines de saveurs et de surprises ! .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

