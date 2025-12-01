Atelier pâtisserie Bûche de Noël Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Bûche de Noël Ophélie Pâtisse Le Havre lundi 22 décembre 2025.
Atelier pâtisserie Bûche de Noël
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-23
Butterbredele, Petits-beurre maison & Schwowebredele alsaciens avec
– Farine moulue sur place
– Beurre fermier
– Œuf bio du marché
Au programme
Jour 1 10h à 13h Préparation des pâtes & Mise en forme
Réalisation des pâtes
– Butterbredele Petits-Beurre Maison
– Schwowebredele Amande & Cannelle
– Mise en forme découpe, emporte-pièce, façonnage et préparation pour la cuisson
Jour 2 10h à 12h Cuissons & Finitions
– Dorure
– Cuisson de toutes les variétés de biscuits
– Assemblage de votre assortiment final
Mise en boîte ou sachet pour repartir avec vos biscuits de Noël prêts à offrir (ou à déguster !) .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
English : Atelier pâtisserie Bûche de Noël
L’événement Atelier pâtisserie Bûche de Noël Le Havre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie