Atelier pâtisserie Bûche de Noël Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Bûche de Noël

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Butterbredele, Petits-beurre maison & Schwowebredele alsaciens avec

– Farine moulue sur place

– Beurre fermier

– Œuf bio du marché

Au programme

Jour 1 10h à 13h Préparation des pâtes & Mise en forme

Réalisation des pâtes

– Butterbredele Petits-Beurre Maison

– Schwowebredele Amande & Cannelle

– Mise en forme découpe, emporte-pièce, façonnage et préparation pour la cuisson

Jour 2 10h à 12h Cuissons & Finitions

– Dorure

– Cuisson de toutes les variétés de biscuits

– Assemblage de votre assortiment final

Mise en boîte ou sachet pour repartir avec vos biscuits de Noël prêts à offrir (ou à déguster !) .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

