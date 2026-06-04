Monterfil

Atelier pâtisserie Bûche de Noël

1B Allée du Closel Monterfil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Parce que c’est LA star du réveillon ! Les Lyloumandises vous proposent un atelier pâtisserie de la fameuse Bûche de Noël.

Samedi 7 Novembre à 14h30

À partir de 14 ans. .

1B Allée du Closel Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 88 64 09

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English :

L’événement Atelier pâtisserie Bûche de Noël Monterfil a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Brocéliande