Atelier pâtisserie Bûche de Noël Monterfil
Atelier pâtisserie Bûche de Noël Monterfil samedi 7 novembre 2026.
Monterfil
Atelier pâtisserie Bûche de Noël
1B Allée du Closel Monterfil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Parce que c’est LA star du réveillon ! Les Lyloumandises vous proposent un atelier pâtisserie de la fameuse Bûche de Noël.
Samedi 7 Novembre à 14h30
À partir de 14 ans. .
1B Allée du Closel Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 88 64 09
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English :
L’événement Atelier pâtisserie Bûche de Noël Monterfil a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
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